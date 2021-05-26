الحجرف يؤكد دعم «مجلس التعاون» لاستقرار اليمن

المصدر: الرياض ■ واس

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن، وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، التي تمارس أعمالها رغم كل التحديات.

جاء ذلك خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية، مارتن غريفيث، أمس، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المبعوث الأممي، والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود، لما فيه خير لليمن وشعبه.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية، لتغليب مصلحة اليمن، والتجاوب مع مبادرة المملكة العربية السعودية للسلام، تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

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