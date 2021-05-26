«التحالف» يسلم طفلاً مجنداً من قبل الحوثيين إلى الحكومة اليمنية

المصدر: الرياض ■ واس

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت، أول من أمس، بإعادة وتسليم أحد الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إلى الحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضح العميد المالكي أن إجراءات إعادة وتسليم الطفل للحكومة اليمنية الشرعية تمت بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف. وبيّن العميد المالكي أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح بقيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإعادة تأهيل وتسليم 147 طفلاً يمنياً منذ بداية الأزمة اليمنية، تم تجنيدهم واستغلالهم، والزج بهم في العمليات القتالية من قبل الميليشيات الحوثية، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news