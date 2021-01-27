ألمانيا تدعم منظمة «الفاو» في اليمن بـ 17.9مليون يورو

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

أسهمت ألمانيا، عبر بنك التنمية الألماني، بمبلغ 17 مليوناً و950 ألف يورو، لدعم العمل الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، بهدف إعادة تأهيل البنية التحتية الرئيسة للري والزراعة في اليمن.

وقالت منظمة «الفاو»، في بيان: «من المتوقع أن يساعد الدعم آلاف اليمنيين المعدمين للتغلب على الجوع، عبر توفير المساعدات النقدية وزيادة دخل الأسرة، والتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة وزيادة الإنتاج».

ويهدف برنامج تعزيز القدرة على الصمود بقطاع الري والزراعة في اليمن، على مدى ثلاث سنوات، إلى الحفاظ وتعزيز سبل معيشة السكان عبر أنشطة متنوعة. وذكر البيان أن 130 ألف شخص سيستفيدون من تدخلات المشروع بشكل مباشر، بينما يستفيد أكثر من 330 ألف شخص آخرين بشكل غير مباشر بتدخلات المشروع في المديريات المستهدفة.

وقال ممثل «الفاو» في اليمن حسين جادين: «هذا الدعم السخي لعمل منظمة (الفاو) في اليمن، سيساعد على الحد من مستويات الفقر الشديد».

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