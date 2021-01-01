تدمير منظومة استراتيجية للصواريخ الحوثية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر محلية وشهود عيان في مديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، تمكن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من تدمير منظومة إطلاق صواريخ استراتيجية تابعة لميليشيات الحوثي، بعد استهدافها بثلاث غارات متتالية، أدت إلى تدميرها وإحداث انفجارات ضخمة في المنطقة المستهدفة، في إطار الرد على الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة اليمنية أثناء وصولها إلى مطار عدن الدولي.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت منظومة كبيرة لإطلاق الصواريخ، تضم مخزن صواريخ استراتيجية، تم نهبها من مخازن قوات الجيش اليمني السابق في جبال عطان، ونقلها إلى المديرية، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أواخر عام 2017، مؤكدة تدمير المنظومة التي كانت في منطقة سرية بـ«وادي رجام» بمديرية بني حشيش، التي تعد أحد معاقل الميليشيات الحوثية.

وأشارت المصادر إلى انفجارات ضخمة وقعت في الوادي، أعقبها وجود مكثف لعناصر الميليشيات وآلياتها القتالية، التي هرعت من مناطق متفرقة من العاصمة، ما يدل على مدى وحجم الخسائر التي تكبدتها جراء تلك الغارات، والتي يعتقد أنها أدت إلى مصرع العديد من عناصرها، وخبراء في مجال المنظومات الدفاعية والصاروخية، حيث تم نقل جثث ومصابين على متن سيارات إسعاف وعربات قتالية تابعة لهم إلى مشافي العاصمة صنعاء.

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