مصر تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض

المصدر: القاهرة - وام

أكدت مصر أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، بشأن التسوية في اليمن، وإلغاء أي خطوة تُخالفه، مُرحبة بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض، والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق، واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وأكد بيان أصدرته الخارجية المصرية، أمس، دعم مصر لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن، الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ويستهدف التوصل لحل شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

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