مصر تعزي الإمارات في ضحايا الحادث المروري بالفجيرة

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضحايا الحادث المروري الذي وقع بإمارة الفجيرة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات حكومة وشعباً، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وداعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.