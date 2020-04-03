غريفيث يعقد سلسلة مناقشات للتوصل إلى اتفاق في اليمن

المصدر: عن «العربية»

أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، عن سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف المختلفة، للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى اليمن.

وأفاد بيان صحافي، صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، بأن المناقشات تتركز أيضاً حول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية، الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.

كما تهدف هذه النقاشات أيضاً إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

ووفق البيان، فإن مكتب المبعوث الأممي يتواصل مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة في هذا المجال.

ويعقد غريفيث هذه المناقشات الثنائية بشكل يومي، بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز، من خلال الإنترنت، في أقرب وقت ممكن، حسب البيان.

وقال غريفيث: «أتمنى أن تنتهي المشاورات قريباً لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين وما يستحقونه».

بالتوازي مع تلك الجهود، يواصل مكتب المبعوث الأممي الخاص جهوده للتواصل بشكل أوسع مع المجموعات والمجتمعات اليمنية المتنوعة، للتشاور معها حول سبل استئناف عملية سياسية تشمل الجميع، والاستماع لآرائها حول ما يمكن القيام به لدعم قدرة اليمن من أجل تفادي وتخفيف تفشي فيروس «كورونا»، بحسب البيان.