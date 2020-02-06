الإرياني: الميليشيات تتكتم عن خسائرها الحقيقية

المصدر: عدن - وكالات

‏قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الجيش الوطني اليمني بدعم وإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، سطّر ملاحم بطولية وخاض معارك وجهاً لوجه ضد مرتزقة إيران في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خلال المواجهات مئات القتلى بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران، ومازالت المعارك مستعرة والميليشيات تتكتم عن خسائرها الحقيقية. وأضاف الإرياني في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن ميليشيات الحوثي، مستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم، وتوهم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة في ما هي تضحي بهم في مغامرات ومعارك غير وطنية خاسرة لتقديم اليمن على طبق من ذهب لإيران، وهو ما لن يسمح به اليمنيون.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية لم تقدم لليمنيين حتى المغرر بهم في صفوفها سوى الموت والخراب والدمار والجوع والفقر والمرض.