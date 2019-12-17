روسيا تؤكد دعمها للشعب اليمني والشرعية الدستورية

المصدر: أنطاليا - سبأنت

أكد مسؤولون روس دعم بلادهم للشعب اليمني وللشرعية الدستورية، ورغبتهم في تعزيز التعاون مع البرلمان اليمني، وتوحيد وتنسيق الجهود في مختلف المحافل الدولية.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني أمس، مع الوفد الروسي المشارك في الاجتماع الـ12 للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، وناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمانين اليمني والروسي.

واستعرض رئيس مجلس النواب اليمني، تطورات الأوضاع التي يمر بها اليمن جراء انقلاب ميليشيات الحوثي واستيلائها على السلطة، وعدم انصياعها لتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 2216.

وتطرق البركاني إلى الأوضاع الإنسانية وما يعانيه أبناء الشعب اليمني جراء نهب الميليشيات الحوثية للمساعدات الإغاثية، فيما عبر رئيس الوفد الروسي، الكسي ليشنكو، وأعضاء الوفد، عن اعتزازهم بالعلاقات التاريخية المتميزة مع اليمن، مؤكدين استمرار دعم بلادهم للشعب اليمني وللشرعية الدستورية والحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتعزيز التعاون البناء مع البرلمان اليمني وتوحيد وتنسيق الجهود في مختلف المحافل الدولية.