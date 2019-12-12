393 ألف نازح في اليمن منذ بداية 2019

المصدر: عدن - وكالات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس، نزوح 393 ألف شخص في اليمن منذ بداية العام الجاري.

وأفادت المنظمة في تغريدة عبر حساب مكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنها تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على مساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين من خلال إقامة ملاجئ خاصة بهم، وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم.

وتسببت ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في عمليات النزوح في اليمن، حيث تستهدف الميليشيات المناطق الآهلة بالسكان، وكان من بين آخر تلك الاستهدافات قصف المستشفيات ومخازن الأدوية في مديرية المخاء بمحافظة تعز، خلال نوفمبر الماضي، والذي راح ضحيته عدد من الضحايا.

وتسبب القصف في تدمير كبير في منشأة صحية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وتدمير مخازن أدوية ومستلزمات طبية تابعة للمستشفى، فضلاً عن الاستهداف المتكرر للنازحين والمرافق المدنية والخدمية، وطالبت الحكومة اليمنية، آنذاك، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ووضع حد واضح لهذه الجرائم الإرهابية، كما طالبت بالتدخل السريع والعاجل لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للمنظمات الإنسانية واتخاذ أساليب رادعة ضد الميليشيات الانقلابية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

- «الهجرة الدولية»: نعمل على إقامة ملاجئ

خاصة بالنازحين ومنازل مؤقتة لعائلاتهم.