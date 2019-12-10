فرنسا تؤكد دعمها لمساعي تحقيق السلام في اليمن

المصدر: الرياض - سبأنت

التقى رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، السفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو، وناقشا مجمل المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وجهود تحقيق السلام الشامل، وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده لكل المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وإنهاء الحرب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

من جانبه، أكد البركاني حرص القيادة السياسية اليمنية على إنجاح اتفاق الرياض، وتحقيق السلام العادل والدائم في اليمن تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وأشاد بالدور الفرنسي الداعم لليمن في مختلف المجالات، وأكد ضرورة تعزيز ودعم كل الجهود التي من شأنها استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والجهود الرامية لتلبية تطلعات وطموحات أبناء الشعب اليمني في إنهاء الانقلاب الحوثي، وتفعيل مؤسسات الدولة.

من جانب آخر، بحث وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية، منصور بجاش، مع المبعوث الخاص الإيرلندي باتريك هنسي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

وأحاط بجاش المسؤول الإيرلندي بآخر المستجدات السياسية والإنسانية في اليمن، وجهود الحكومة لإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة، واستئناف عمل المؤسسات، وتقديم الخدمات للمواطنين، وجدد التأكيد على حرص الحكومة اليمنية على السلام، وإنجاح كل الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية على أساس المرجعيات الأساسية الثلاث.