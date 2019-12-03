إصابة يمنيين في انفجار لغمين حوثيين بالحديدة والضالع

المصدر: الحديدة - وكالات

أصيب مواطن وفتاة يمنيان في انفجار لغمين زرعتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظتي الحديدة والضالع، فيما تمكن مشروع «مسام» من تطهير طريق رئيس يربط بين مديريتين في مأرب، من الألغام، بمسافة 18 كيلومتراً.

وتفصيلاً، أصيب مواطن يمني بانفجار لغم فردي زرعته ميليشيات الحوثي، في منزله بمنطقة المسنا شرق مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وقال مصدر طبي إن اللغم انفجر بالمواطن توفيق محمد عبدالله جلاجل، أثناء عودته إلى منزله الكائن، وأدى إلى تمزيق قدميه، وتم نقله إلى مستشفى الدريهمي لتلقي العلاج.

وأصيبت فتاة بجروح بليغة، إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية في قرية الجبهة بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن، وقالت مصادر محلية إن اللغم انفجر أثناء مرور الفتاة (اعتصام صالح - 17 عاماً) في وادي اللجام شرق القرية، ما أدى إلى بتر قدمها اليسرى، وتضرر القدم اليمنى.

إلى ذلك، واصل الفريق الهندسي الـ15 التابع لمشروع «مسام» مهمته في نزع الألغام، وقال قائد الفريق، المقدم سالم العقيلي، إن الفريق يعمل حالياً في الحقل رقم 14 في مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب.

أضاف أن مساحة الحقل تقدر بنحو 30 ألف متر مربع، وهو يصنف من المناطق الأكثر تأثراً بالألغام، حيث يمر من خلاله طرق فرعية تربط عدد من المناطق السكنية، لافتاً إلى أن الفريق تمكن من تطهير طريق رئيس بطول 18 كيلومتراً، يربط بين مديريتي الخالق ومجزر من الألغام.