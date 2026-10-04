كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً إستراتيجياً متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي

أطلقت كوريا الشمالية، فجر السبت، صاروخاً إستراتيجياً متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي، رجح خبراء أنه من طراز "هواسونغ-16 نا" الباليستي الفرط صوتي القادر على تغيير مساره على ارتفاع منخفض، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية وقوة الردع النووي.

وأشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون على عملية الإطلاق في إطار تدريب لقوات الأسلحة الفرط صوتية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على حالة تأهب دائم لتطوير وسائل الردع؛ حيث أصاب الصاروخ هدفا على بعد 1000 كيلومتر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية رصده للصاروخ الذي انطلق من منطقة وونسان قاطعاً مسافة تجاوزت 700 كيلومتر، في حين صرّحت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بعجز السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية واليابان عن تتبع مساره بدقة.

ويأتي هذا التطور العسكري متزامناً مع توترات أعقبت إصابة ثلاثة جنود من كوريا الجنوبية بانفجار لغم أرضي في المنطقة المنزوعة السلاح الشهر الماضي؛ حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية وسط تحذيرات متبادلة من ردود فعل قاسية.