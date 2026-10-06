كوريا الشمالية تحذر سيؤول من "رد فعل قوي" حال توغلت ولو " مليمترا واحدا" في أراضيها

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، من "رد فعل فوري وقوي" إذا توغلت كوريا الجنوبية ولو "مليمتراً واحداً" في أراضيها، بعد أن أشارت سيؤول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن انفجار لغم أرضي وقع مؤخراً على الحدود بين الكوريتين، وألقت باللوم فيه على بيونغ يانغ، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بيانها بعد يوم من توصل الجيش الكوري الجنوبي إلى أن الألغام التي زرعتها كوريا الشمالية هي التي تسببت في الانفجار الذي وقع يوم 21 سبتمبر الماضي على الجانب الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح، ما أدى إلى إصابة جنديين كوريين جنوبيين بجروح خطيرة.

ونفّذ الجيش الكوري الجنوبي، في اليوم ذاته، عملية إزالة ألغام في موقع الانفجار، بالتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تشرف على المنطقة الحدودية.

ووصف وزير الدفاع كانج شين تشول عملية إزالة الألغام بأنها رد "حاسم" على بيونغ يانغ، في أول مهمة من نوعها داخل المنطقة العازلة بين الكوريتين.

وقالت الوزارة في بيونغ يانغ: "لا نهتم بمحاولاتهم إزالة الألغام غير المتعلقة بنا".

وأضافت: "غير أنه إذا تجاوز حذاء عسكري أو شرارة نار من جانب سيؤول الحدود ولو حتى مليمتراً واحداً في انتهاك لأراضينا، فإن قوات حرس الحدود في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستتخذ رداً فورياً وقوياً".