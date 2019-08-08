المقدشي: لن نقبل بقاء ميليشيات الحوثي

المصدر: مأرب - وكالات

أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، أن الشعب اليمني ومؤسسته الدفاعية الوطنية لا يمكن أن يقبلوا بقاء ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، والمشروعات التدميرية الفوضوية ومخططات زعزعة أمن واستقرار اليمن، ومساعي تحويله إلى منصة خطر لتهديد أمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية.

وأوضح خلال حفل استقبال وتكريم للضباط المتخرجين من بعثة في روسيا، أن ما تحقق في سبيل معركة استعادة اليمن وتحريره من الميليشيات الحوثية ليس بقليل، وأشاد بما يقدمه الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية من دعم إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية، وإسناد العمليات العسكرية، ومساندة الشعب اليمني لاستعادة دولته ومؤسساته الدستورية.