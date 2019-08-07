اليمن وأميركا يبحثان «محاربة الإرهاب»

المصدر: الرياض - سبأنت

استقبل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن، كريستوفر هنزل، وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع بصورة عامة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها محاربة الإرهاب، ومواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها أمن واستقرار المنطقة والعالم، ولفت هادي في هذا الصدد إلى تحذيره من تداعيات ذلك مبكراً.

وثمن الرئيس اليمني دعم وجهود الولايات المتحدة الأميركية لليمن، ومسارات السلام، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات والصعد، فيما عبر السفير الأميركي عن سروره بهذا اللقاء، الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكداً دعم بلاده لليمن وحكومته الشرعية ووحدته وأمنه واستقراره.