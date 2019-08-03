اليمن ينضم إلى التحالف الدولي ضد «داعش»

المصدر: عدن - سبأنت

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية انضمام اليمن إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: «تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطرة لا دين لها ولا وطن».

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه «على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، إلا أن الجمهورية اليمنية عازمة على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب، والتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأميركية الصديقة».