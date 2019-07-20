الميليشيات تحرم اليمنيين الحج والعلاج في الخارج

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

حرمت ميليشيات الحوثي الإيرانية، المواطنين في مناطق سيطرتها أداء فريضة الحج أو السفر للعلاج في الخارج، بعد حظر سفر أي مواطن يحمل جواز سفر صادراً من الحكومة اليمنية الشرعية إلى خارج اليمن.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، إن الميليشيات لم تكتفِ بمصادرة دنيا اليمنيين، بل تسعى لمصادرة الدين ايضاً، من خلال منع المواطنين الذين تحت سيطرتها من القيام بفريضة الحج، وذلك بمصادرة جوازات سفرهم وهوياتهم، داعياً كل المنظمات الحقوقية إلى إدانة هذا السلوك المشين الذي يتنافى مع حق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية.

ونصت التوجيهات الصادرة عما يُسمى وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، «على مصادرة جوازات السفر المعترف بها خارج اليمن، وتسليمها لجهاز الحوثيين الأمني بشكل فوري».

وتفاقم هذه الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات المدعومة من إيران، من معاناة المرضى الراغبين في العلاج خارج اليمن.