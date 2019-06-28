الحكومة اليمنية: التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي تم بإيعاز من إيران

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قالت الحكومة اليمنية، إن تصعيد ميليشيات الحوثي الأخير والمتمثل بإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ على أراضي المملكة العربية السعودية تم بإيعاز من إيران.

وتدارست الحكومة اليمنية في اجتماعها، أول من أمس، برئاسة معين عبدالملك، التحديات المترتبة على التصعيد الحوثي ضد الأراضي السعودية وتصعيد القتال في الجبهات الداخلية والتنكيل بالمدنيين وارتكاب جرائم حرب.

وأكدت الحكومة على ضرورة مواجهة ذلك التصعيد والتعامل معه بحزم ومسؤولية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الجانب.

كما جددت الحكومة إدانتها بأشد العبارات لقيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتكرار استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مساء الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل مقيم وإصابة سبعة مدنيين آخرين.

وأشادت بالعملية النوعية الناجحة التي نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية، وتم على إثرها إلقاء القبض على ما يسمى أمير تنظيم «داعش» في اليمن وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، لافتة إلى أن تلك العملية النوعية تعتبر تتويجاً لجهود جبارة وتضحيات جسيمة من أجل استعادة الدولة اليمنية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.