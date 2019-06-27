عبدالملك: محاربة الإرهاب أولوية قصوى للحكومة والتحالف

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، إن محاربة الإرهاب والتطرف أولوية قصوى للحكومة والتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، وذلك في تعليقه على نجاح العملية التي أثمرت القبض على زعيم تنظيم «داعش» في اليمن أبوأسامة المهاجر.

وأضاف أن نجاح العملية تتويج لجهود جبارة وتضحيات جسيمةن تعمل لاستعادة الدولة وتعزيز أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أول من أمس، أن القوات الخاصة السعودية، ونظيرتها اليمنية، نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على أثرها إلقاء القبض على «أمير» تنظيم «داعش» الإرهابي باليمن، الملقب بـ«أبوأسامة المهاجر»، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.