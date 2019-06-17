الإمارات تسيّر قافلة مساعدات غذائية إلى «الدريهمي»

المصدر: عدن - وام

سيّرت دولة الإمارات، أمس، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى عدد من قرى مديرية الدريهمي بالساحل الغربي لليمن، في إطار حرصها الدائم على تلبية احتياجات الشعب اليمني الشقيق، والتخفيف من معاناته.

وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن قافلة المساعدات تضمنت 2000 سلة غذائية متكاملة وزعت على قرى «غليفقة، والكدف، والذخر، والمبرك، والطائف، والبكارية الكويزي، والمرايبة، والقباصية، والمشاهير، والونس، والبهادرة».

وعبّر المواطنون اليمنيون عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات، على دعمها المتواصل للشعب اليمني من خلال تنفيذ جملة من المشروعات والمبادرات التي شملت مختلف مجالات الحياة.

وخلال شهر رمضان الماضي، قدمت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، ما يقارب 79 ألف سلة غذائية لسكان المناطق اليمنية المحررة، استفاد منها نحو 600 ألف شخص، وذلك في إطار الدعم المتواصل للشعب اليمني الشقيق بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

وشملت عملية التوزيع سكان الساحل الغربي اليمني بمحافظتي الحديدة وتعز بمناطق الخوخة والتحيتا والدريهمي وبيت الفقيه سلة وحيس وذوباب والمخا وموزع والوازعية، إلى جانب محافظات الضالع ولحج وأبين وعدن وحضرموت بمناطق ريف ومدينة المكلا وتريم ورماه وثمود وغيل باوزير والمناطق الشرقية، ومحافظة شبوة بمناطق دهر والطلح ورضوم وجردان وعرماء. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت حملة «إفطار صائم» في جميع المحافظات اليمنية المحررة بمعدل 8000 وجبة إفطار يومية خلال الشهر الفضيل استفاد منها ما يزيد على 240 ألف صائم.