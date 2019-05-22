البركاني: الحوثيون يعرقلون جميع جهود الحل السياسي

المصدر: جنيف - وكالات

أكد رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تسعى إلى إعاقة وعرقلة جميع الجهود المبذولة، للوصول إلى حل سياسي شامل وكامل للقضية اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث: «المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار الأممي 2216».

ولفت البركاني، خلال لقائه بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف السويسرية، أمين عام الاتحاد مارتن شونجونج، إلى جميع التنازلات التي قدمتها وتقدمها الدولة اليمنية بجميع تكويناتها، وكذلك دول التحالف العربي لدعم الشرعية.

وقدم البركاني شرحاً تفصيلياً لنشاط البرلمان اليمني، بعد استئناف عقد جلساته في مدينة سيئون مطلع أبريل الماضي، وانتخابه لهيئة رئاسة جديدة، وأوضح البركاني أن الميليشيات الانقلابية الحوثية هي من تسببت ولازالت تتسبب بكل المعاناة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني، طيلة الخمس سنوات الماضية في جميع مناحي الحياة.

من جانبه، أبدى أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي استعداد الاتحاد الكامل، لمساعدة البرلمان اليمني في جميع الجوانب اللوجستية والفنية.