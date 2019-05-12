نائب الرئيس اليمني يدعو إلى نشر ثقافة السلام ونبذ العنف

المصدر: الرياض - سبأنت

قال نائب رئيس الجمهورية اليمنية، الفريق الركن علي محسن صالح، إن شهر رمضان فرصة لكل أبناء اليمن، للاتجاه بجهد أكبر لمساندة الدولة والأمن والاستقرار، داعياً إلى نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وسفك الدماء، ومساندة جهود الجيش والأمن في مواجهة التطرف وأعمال العنف، والابتعاد عن الخلاف العنصري أو السلالي، وغير ذلك من الأعراض السلبية الطارئة على المجتمع اليمني، التي يغذيها ويؤججها الانقلابيون الحوثيون.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، للاطمئنان على سير الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية خلال شهر رمضان المبارك، واستمع صالح إلى الجهود الحكومية المبذولة في تلبية متطلبات المواطنين، وتفقد أحوالهم وتثبيت الأمن والاستقرار، وأشاد بالجهود الحكومية المبذولة، منوهاً إلى ما يتسم به اليمنيون خلال شهر رمضان المبارك من صفات التكافل والتعاون والإخاء.

وأشار نائب الرئيس اليمني، في الاتصال، إلى جملة من القضايا والموضوعات، وفي مقدمتها التأكيد مجدداً على حرص الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، على إحلال السلام والعزم على إرساء مبادئه للاتجاه لبناء اليمن الاتحادي، كما عبر عن بالغ التقدير للأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندة كبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.