نائب وزير الدفاع السعودي يبحث «اتفاق استوكهولم» مع المبعوث الأممي لليمن

المصدر: الرياض - وام

التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، لبحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء التأكيد على دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء اليمنيين، وتجديد موقف المملكة الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه، وجهودها والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته.

كما بحث الجانبان آخر مستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وكذلك ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام في اليمن.