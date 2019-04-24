سفير اليمن لدى موسكو: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب

المصدر: عواصم - سبأنت

قال سفير اليمن لدى موسكو، الدكتور أحمد الوحيشي، إن السلام المستدام لن يتحقق في اليمن إلا بإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي، والمضي قدماً في عملية السلام الدائم والشامل، القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، خصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الوحيشي في معهد موسكو للعلاقات الدولية، حول آخر المستجدات في الأزمة اليمنية والتطورات بشأن اتفاق استوكهولم، وانتهاكات ميليشيات الحوثي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أهمية دورة مجلس النواب الاستثنائية، التي انعقدت بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وجرى، خلال المحاضرة، عرض مجموعة من الصور عبر شاشة القاعة، تضمنت انتهاكات ميليشيات الحوثي المتكررة بحق المدنيين، خصوصاً تلك التي توضح تجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين وقمع الصحافيين وزراعة الألغام.

إلى ذلك، التقى القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس أبابا، السفير يحيى الإرياني، أمس، السفراء العرب المعتمدين لدى إثيوبيا، لإطلاعهم على مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية.

واستعرض السفير مجمل الأوضاع والمتغيرات المهمة في الساحة اليمنية، ومسار جهود السلام التي بذلتها وتبذلها الحكومة الشرعية منذ مشاورات الكويت وحتى جنيف، وصولاً إلى مشاورات استوكهولم والعراقيل التي تعترض تلك الجهود، لافتاً إلى عدم تجاوب الطرف الانقلابي مع رغبة الشعب اليمني في الوصول إلى معادلة سياسية، تخرج البلد من الأزمة.

وأكد أن القيادة الشرعية لاتزال تقدم تنازلات كبيرة وجادة على هذا المسار، وكانت آخرها مشاورات السويد، التي تم إجهاضها داخل الحديدة من قبل الطرف الانقلابي.