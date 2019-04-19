رئيس الوزراء اليمني يشيد بالمواقف الحازمة للإدارة الأميركية تجاه الدور الإيراني التخريبي

المصدر: عدن - سبأنت

أشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، بالموقف الأميركي الثابت والمستمر في دعم الشرعية اليمنية، وما تبديه الإدارة الأميركية من مواقف حازمة تجاه الدور الإيراني التخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، عبر وكلائها من الميليشيات المسلحة، وآخرها تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، واستخدام حق النقض (الفيتو) على قرار «الكونغرس» لوقف التدخل العسكري الأميركي في اليمن.

وأكد رئيس الوزراء، خلال استقباله أمس في العاصمة المؤقتة عدن، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن، ماثيو تولر، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارة واضحة للنظام الإيراني ووكلائه من ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، للرضوخ للحل السياسي السلمي، أو تحمل التبعات الناجمة عن إصرارهم على المقامرة والمتاجرة بدماء الشعب اليمني من أجل تنفيذ أجندة إيران التوسعية في المنطقة والعالم. وتطرق إلى التطورات السياسية الأخيرة، وفي مقدمتها انعقاد مجلس النواب، أخيراً، بمدينة سيؤون، لتكتمل سلطات الدولة الثلاث، والدور المعول على ذلك في التسريع بإنهاء الانقلاب، جراء استمرار ميليشيات الحوثي بإيعاز إيراني في رفض كل الحلول السلمية، وآخرها اتفاق استوكهولم، في تحدٍ سافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن إقرار البرلمان الموازنة العامة للدولة، المقدمة من الحكومة للمرة الأولى منذ الانقلاب، سيسهم في تعزيز مبادئ الرقابة والشفافية في العمل، وانتظام الدورة المالية، وهو ما ينعكس إيجاباً على مصلحة المواطن.

واستعرض رئيس الوزراء مع السفير الأميركي والوفد المرافق له علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، بجانب تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية في تنفيذ اتفاق استوكهولم، والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، ورفض تطبيق اتفاقية تبادل الأسرى، وغيرها من التفاهمات.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن بالوفد الأميركي، حرص واهتمام الحكومة الشرعية على تعزيز مجالات التعاون الأمني المشترك مع الولايات المتحدة.

وبحث الميسري مع الوفد الأميركي سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين اليمن وأميركا، وجهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.