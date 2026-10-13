ترامب: ناقشت ملف اليمن مع ولي العهد السعودي.. وإيران دولة فاشلة سنتخذ قراراً بشأنها قريباً

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتصريحات للصحافيين تطرق خلالها إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية البارزة؛ حيث كشف عن إجرائه محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن الأوضاع في اليمن، مشيراً إلى أن الحوثيين «يسيئون التصرف على نحو كبير»، وملمحاً إلى إمكانية طلب تدخل تركيا في هذا الملف.

وفي الشأن الإيراني، وصف ترامب إيران بأنها «دولة فاشلة ولا تدفع رواتب جنودها»، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ قرار بشأنها في وقت قريب جداً.

وعلى صعيد ملف الطاقة، أعلن أنه سيتم الإفراج عن الديزل لصالح العالم أجمع وليس للولايات المتحدة فقط.

وقال إن الولايات ‌المتحدة لا ‌تزال تتبادل معلومات ‌المخابرات مع ‌أوكرانيا، وأضاف "نحن ⁠نساعدهم، ​ونشاركهم ⁠معلومات المخابرات. نريد أن ⁠تنتهي ⁠الحرب، لذا فإننا نعمل معهم ‌ومع روسيا من ​أجل إنهاء الحرب".