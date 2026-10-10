ترامب: سأتخذ قراراً "سريعاً" بشأن الانضمام الى السعودية في ضرب الحوثيين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيقرر "سريعاً" بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم الى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن، وذلك في تصريح السبت إثر هجوم على مطار الرياض نُسب للحوثيين.

ورداً على سؤال عما إذا كان قرر دعم السعودية في استهداف الحوثيين، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "قد نفعل ذلك، سندرس الأمر. لقد علمنا للتو بشأن الاعتداء الأخير، لذا سنتخذ قراراً. نحن نتحرك سريعاً جداً".