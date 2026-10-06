مجلة «كتاب» تحاور صاحب «التاريخ الثقافي للألم»

تطل مجلة «كتاب» في عددها الجديد بحوار مع مؤلف كتاب «التاريخ الثقافي للألم»، الفيلسوف والمؤرخ الإسباني خابيير موسكوسو، الذي تصدّرت صورته غلاف المجلة.

كما يتضمن العدد الـ96 موضوعات تتعلق بالكتب والمؤلفين وتحولات القراءة، وحوارات مع كل من الفيلسوف الكونغولي إيمانويل موكامبيلوا، والكاتب التونسي فرج الحوار، والمستعربة البلغارية مايا تسينوفا، والكاتبة الإماراتية فاطمة المزروعي، والشاعر التونسي يوسف رزوقة، والشاعرة الصينية جينغ تساو، والكاتب الأردني مفلح العدوان.

وفي افتتاحية العدد «أول الكلام»، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري، مقالاً عن مؤتمر الشارقة للموزعين الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، أخيراً، مشيراً إلى أن المؤتمر يسهم في تعزيز حضور الناشرات في قطاع صناعة الكتاب، ويركّز على حق المعرفة للجميع، وتمتين الروابط بين صنّاع النشر، وتطوير المكتبات والمنصات الرقمية لبيع الكتب، إلى جانب دعم موزّعي الكتب الميدانيين.

ونشرت المجلة مقالات ودراسات عن الشاعر البولندي ميرون بياووشفسكي، والشاعرة الأميركية المنتمية لشعب ميسكوجي الأصلي جوي هارجو، والمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، والشاعرة الهولندية إستر يانسما، وتضمن العدد مراجعات نقدية لكتب مؤلفين من الإمارات وفلسطين والأردن وسورية واليمن.

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير مجلة «كتاب»، علي العامري، مقالاً عن الندوة الدولية الخامسة للمجلة «ترجمة الجهات.. رحلة الأدب العربي إلى لغات العالم»، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال 10 و11 نوفمبر المقبل، ضمن برنامج الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.