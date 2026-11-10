وزير الدفاع الأميركي: مساعي عزلي استعراض سياسي ومهزلة مآلها الفشل

وصف وزير الدفاع الأميركي بيت ‌هيغسيث ​اليوم الثلاثاء مساعي مساءلته بهدف عزله بتهمة إساءة استخدام السلطة في الحرب على إيران بأنها مهزلة مآلها الفشل.

وأدلى هيغسيث بهذه التعليقات في مؤتمر صحفي بعد يوم من تقديم النائب الجمهوري عن ‌ولاية كنتاكي توماس ماسي في مجلس النواب ثمانية بنود لعزله.

وقال هيغسيث في ‌أول مؤتمر صحفي له في ‌مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) منذ ‌مايو إن ‌محاولات عزل الرئيس دونالد ترامب باءت بالفشل، ​مضيفا "ستفشل هذه ‌المحاولات ​أيضا".

ووصف هيغسيث جهود عزله بأنها "استعراض سياسي وبيان شخصي تحركه الأنا والاستياء".

وأضاف "هذه ليست وطنية، وإنما تخريب". وأردف "أدعم كل عملية من هذه العمليات. أفخر بتنفيذها، وسأقدم على ​ذلك مرة أخرى غدا إذا لزم الأمر"، وذلك في إشارة إلى حرب إيران.

وقال هيغسيث إن المخاوف التي أثارها ماسي لا تستوجب عزله، واصفا إياها بأنها "خلافات بشأن السياسات، وليست جرائم جسيمة، ولا جنح، ولا خيانة، ولا رشوة، ولا أي من أنواع الجرائم التي قصدها المؤسسون عندما وضعوا بند العزل في الدستور".

وأضاف وزير الدفاع أن "السبيل المناسب لمعالجة الخلاف بشأن السياسات هو التشريع، والنقاش، والانتخابات الرئاسية المقبلة".

قال هيغسيث للصحفيين: "على مدى 250 عاما من عمر جمهوريتنا الأميركية، لم يسبق أن تعرّض أي وزير للحرب أو وزير للدفاع للمساءلة البرلمانية بهدف عزله بسبب شن عمليات عسكرية مشروعة".

من جانبه، كتب ماسي في منشور على منصة "إكس" أن مجلس النواب سيجري اليوم تصويتا أوليا على إجراء يهدف إلى إسقاط ‌مشروع قرار العزل.

وأضاف "إذا تمكنا من تجاوز هذه العقبة، ​فسننتقل إلى نقاش فعلي وتصويت على البنود الخاصة بالعزل".

ويركّز مشروع القرار إلى حد كبير على الحرب في إيران، لكنه يتضمن أيضاً إشارات إلى دور هيغسيث في العمليات العسكرية باليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران، وكذلك في فنزويلا.

وقال ماسي إن تصرفات هيغسيث ترقى إلى مستوى "الجرائم الجسيمة والجنح"، وإن قيادته لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "تستوجب عزله من منصبه".