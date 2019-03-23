روسيا تدعم استعادة الأمن في اليمن وسلامة ووحدة أراضيه

المصدر: موسكو ـ سبأنت

بحث السفير اليمني في موسكو، أحمد الوحيشي، أمس، مع مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر زولوتوف، الأوضاع في اليمن، حيث أكد زولوتوف أن روسيا تدعم حكومة اليمن الشرعية، واستعادة الأمن وسلامة ووحدة أراضي اليمن، كما تدعم تنفيذ اتفاق استكهولم في إطار جهود الأمم المتحدة لإنهاء المواجهة المسلحة، وإنشاء عمليه مستدامة لإحلال السلام في اليمن.

وكان الوحيشي قد بحث مع زولوتوف مجمل الأوضاع في اليمن منذ مشاورات استوكهولم، والتطورات الحالية بشأن مماطلة ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، وعدم جديتها في تنفيذ الاتفاق وإفشاله، وكذلك التقرير الحقوقي الذي يرصد أبرز انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق أبناء مديريه كشر بمنطقه حجور التابعة لمحافظة حجة. وأطلع الوحيشي المسؤول الروسي على مستجدات تنفيذ إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، واصطدم فريق المراقبين، بقيادة الجنرال مايكل لوليسغارد، وسلفه الجنرال باتريك كاميرت، منذ اللحظة الأولى بمراوغات الميليشيات الحوثية وتهديداتها للفريق، وقصفهم صوامع الغلال في مدينة الحديدة، واستهداف المناطق المأهولة بالسكان بالصواريخ، والتهديد بإطلاق مزيد من الصواريخ على دول الجوار.