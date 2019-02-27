اليمن يثمِّن الدعم الإماراتي في مختلف المجالات

المصدر: جنيف - سبأنت

ثمَّن رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن واليمنيين في مختلف المجالات، خصوصاً في ما يتعلق بالقطاعات التنموية والاقتصادية والإغاثية، ودورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة.

ونوه عبدالملك، خلال لقائه، أمس، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، على هامش أعمال مؤتمر المانحين في جنيف، بمتانة وعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الرسمي المشترك على تعزيزها وتطويرها في كل المجالات. من جانبها، أشادت ريم الهاشمي بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في تطبيع الحياة في المناطق المحررة، مؤكدة دعم الإمارات لكل تلك الجهود والأعمال التي تؤدي إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين، واستعادة مؤسسات دولتهم.