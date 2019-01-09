مجلس الأمن يستمع لتقرير غريفيث اليوم

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة يستمع خلالها إلى تقرير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول الاتفاقات التي توصّل إليها وفدا الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي في السويد، وجهوده الرامية لإنهاء النزاع.

وبعدما زار العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، التقى غريفيث في السعودية، أول من أمس، قادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها، ولاسيّما تلك المتعلّقة بميناء الحديدة.

وخلال جلسة اليوم، من المقرّر أيضاً أن يقدّم مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية، أرك لوكوك، تقريراً إلى مجلس الأمن، حول الوضع الإنساني في اليمن.

ويسعى غريفيث لتسريع تطبيق بنود اتفاق السويد، خصوصاً تلك المتعلّقة بإعادة نشر قوات في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد، كما يأمل أن يجمع قريباً طرفي النزاع، على الأرجح في الكويت لاستكمال المفاوضات.