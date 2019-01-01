الحكومة اليمنية: المرجعيات الثلاث أساس أي حل أممي

المصدر: عدن – الإمارات اليوم

أكدت الحكومة اليمنية أن المرجعيات الأساسية الثلاث هي أساس أي حل في إطار الجهود الأممية الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أمس، القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن يان كراوسر، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات على الساحة السياسية في اليمن والاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد بشأن مدينة وموانئ الحديدة، واتفاق تبادل الأسرى، وتفاهمات مدينة تعز، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الحضرمي الى أن المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216، ستظل أساس أي حل في إطار الجهود الأممية الراهنة، مثمناً الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية لليمن في الجانب الإنساني، معرباً عن أمله باستمرار هذا الدعم في المستقبل.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال دعم بلاده للحكومة الشرعية، مشيراً الى أهمية التوصل الى حل في إطار جهود الأمم المتحدة وتنفيذ ما تم التوصل إليه في السويد.