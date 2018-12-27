رئيس الأركان اليمني: اقتربنا من الانتصار على الميليشيات الانقلابية

المصدر: مأرب - وكالات

اطلع رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، أمس، على سير العمل والأداء في عدد من الهيئات والدوائر التابعة لوزارة الدفاع بمحافظة مأرب ومستوى الإنجاز والتحديات التي تعترض عمل الهيئات والدوائر التابعة للوزارة في ظل المرحلة الراهنة وسبُل التغلب عليها، وأكد اقتراب الانتصار على ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

ونقل موقع الجيش اليمني عن رئيس الأركان تأكيده أهمية التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تقتضي مضاعفة الجهود والتحلي بالصبر واستحضار روح الانتصار في مواجهة العدو الذي ارتكب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب اليمني.

وشدّد الفريق الركن النخعي على ضرورة تلافي أوجه القصور وتعزيز التنسيق وتفعيل الآليات وتوحيدها لضمان عدم وجود حلقات مفقودة قد تتسبب في إرباك العمل الإداري والفني وينعكس ذلك على الأداء في الميدان. وأضاف: «لقد اقتربنا من الانتصار على الميليشيا الانقلابية وسيتجاوز شعبنا هذه الحقبة السوداء ووأد أحلام الإمامة التي حاولت أن تعود من جديد مستندة إلى الدعم الإيراني».

وثمن دعم وجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي لبت نداء الواجب وأسهمت بشكل فاعل في إنقاذ اليمنيين من «الجائحة الحوثية الظلامية الكهنوتية»، بحسب وصفه.

• الفريق النخعي يثمن جهود «التحالف» في إنقاذ اليمنيين من «الجائحة الحوثية».