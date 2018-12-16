«الأحمر» يشيد بـ«وقفة التحالف الخالدة» إلى جوار اليمن

المصدر: الرياض ـ سبأنت

أعرب نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، عن التقدير والعرفان للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساندة كبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على وقفتهم الخالدة إلى جوار اليمنيين، ومساندتهم جهود استعادة الدولة.

وأكد «الأحمر»، خلال لقائه أمس، مع محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج البحسني، أن هذه المواقف المساندة للشرعية ولوجود الدولة، ستظل محل تقدير اليمنيين، واعتبار القيادة السياسية.

وأشاد نائب الرئيس اليمني بالجهود المبذولة، وما تحقق على صعيد تثبيت الأمن والاستقرار وأداء المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية، منوهاً بجملة من القضايا والمستجدات السياسية والعسكرية، والتنازلات التي قدمتها الشرعية لإحلال السلام الدائم والعادل، المبني على المرجعيات الثلاث.

وأشار إلى أن هناك اهتماماً بالغاً بمحافظة حضرموت، لما تمثله من ثقل ثقافي، وما تمتلكه من إرث حضاري وتاريخي، انعكس إيجاباً على تعاملها مع مختلف الأحداث والمستجدات التي مر بها اليمن، ومنها رفضها المطلق الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وانحياز حضرموت وأبنائها لخيار الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم.