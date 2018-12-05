71 ألف يمني في «الساحل» يستفيدون من مساعدات «الهلال»

المصدر: الحديدة - وام

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 350 طناً من المواد الغذائية والسلع الأساسية، على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحرّرة في الساحل الغربي، خلال الأيام الـ10 الماضية، استفاد منها أكثر من 71 ألف مواطن يمني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السنّ.

جاء ذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم الأسر اليمنية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة، ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية، التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر اليمنية.

وشملت التوزيعات 15 منطقة محرّرة على امتداد الساحل الغربي، والتي تعاني ظروفاً إنسانية صعبة، واستهدفت تطبيع الأوضاع فيها، ورفع المعاناة عن كاهل أهلها الذين تأثروا من حصار الميليشيات الحوثية الموالية لإيران خلال فترة سابقة.

على صعيد متصل، تواصل هيئة الهلال الأحمر جهودها لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية في المناطق النائية في الساحل الغربي، وتقديم الخدمات العلاجية لها عبر العيادة الطبية المتنقلة، ليصل عدد المستفيدين من تلك الخدمات في محافظة الحديدة إلى أكثر من 4700 حالة، وذلك منذ تدشين العيادة في سبتمبر الماضي، مع توفير العلاج المناسب للمرضى، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن.

في سياق متصل، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع تأهيل وتأثيث المشغل الحرفي النسوي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، ورفده بالمعدات اللازمة، ويستهدف هذا المشروع الحيوي بمرحلته الأولى أكثر من 100 امرأة متدربة من خمس مديريات على امتداد الساحل الغربي لليمن، بهدف تأمين مصدر رزق ثابت للنساء من أسر الشهداء وذوي الحاجة، يساعدهن على توفير متطلبات الحياة الضرورية لأسرهن.