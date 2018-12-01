هادي: شعبنا سيكسر الخرافة ويصنع مستقبل اليمن الاتحادي الجديد

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن الشعب اليمني الذي أسقط خرافة الإمامة في قوتها وهزم جحافل الاستعمار وهي في كامل عزها، سيكسر الخرافة وسيصنع مستقبله الواعد في اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والمساواة والحرية والحكم الرشيد، يمن لا يقبل الاستبداد بمنطقة أو سلالة أو تحت أي مسمى وغطاء، يمن يُسقى بدماء خيرة أبنائه لأجل ألا يكون فيه ظالم أو مظلوم.

وأضاف هادي، في كلمته بمناسبة حلول الذكرى الـ51 لعيد استقلال اليمن الذي وافق أمس 30 نوفمبر، «إن الانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات والميادين، وتضحيات أبناء الشعب اليمني كافة في معركتهم ضد الكهنوت واستبداد ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، لتؤكد وفاء أولئك الأبطال لتضحيات الآباء في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال».

ووجه الرئيس اليمني في كلمته، ثلاث رسائل، وجدد في رسالته إلى المجتمع الدولي كاملاً، التأكيد لأحرار العالم جميعاً رغبة اليمن الصادقة في السلام، المستند إلى المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأكد في رسالته إلى أبناء الشعب اليمني، إدراكه لحجم المعاناة في ظل وضع اقتصادي حرج مترتب على عبث الميليشيات الانقلابية، وجدد توجيهاته إلى الحكومة بمضاعفة جهودها للتخفيف من آثار الوضع الاقتصادي، كما أشاد بمواقف وجهود الأشقاء، في مقدمتهم السعودية والإمارات، نظير مساهمتهم بتخفيف معاناة اليمن واليمنيين.