نائب الرئيس اليمني يلتقي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان

المصدر: الرياض ـ سبأنت

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، أمس، وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، لمناقشة المستجدات الميدانية والتطورات وجهود بناء الجيش.

ولفت نائب الرئيس إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهما في هذه المرحلة الحرجة وتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بهذا الخصوص، وضرورة تلافي القصور وإصلاح الاختلالات وتعزيز الإيجابيات والاستفادة من دعم الأشقاء والأصدقاء بما يحرز انتصارات ميدانية، ويؤسس لبناء جيش احترافي ومهني على أسس وأهداف وطنية. وأكد ضرورة تضافر الجهود والعمل بمسؤولية وحرص بما يحقق الانتصار لأهداف الثورة ولمعاناة اليمنيين وتضحيات أبطال الجيش، معبراً عن الشكر والتقدير لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة أخوية في سبيل حماية اليمن وهويته. وأشاد نائب الرئيس بالانتصارات التي يحرزها أبطال الجيش في مختلف الجبهات، مؤكداً الحرص المستمر للشرعية بقيادة الرئيس اليمني على تحقيق السلام غير المنقوص والدائم والمبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.