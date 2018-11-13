التحالف: الميليشيات اتخذت الأطباء والممرضين «دروعاً بشرية»

المصدر: الرياض - وكالات

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية، اتخذت من الأطباء والممرضين في مستشفى 22 مايو بالحديدة «دروعاً بشرية»، خلال الاشتباكات التي جرت حول المستشفى أثناء معارك تحرير المدينة.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن الميليشيات جرفت الطرقات لمنع قوات الجيش اليمني من الوصول إلى الحديدة، كما أنها تفخخ الطرقات والمساجد، وتمنع وصول حملات الإغاثة الإنسانية. وأشار المتحدث إلى أن دول التحالف أصبحت مكتفية ذاتياً من التزود بالوقود جواً لطائراتها الحربية، وطلبت من الجانب الأميركي إيقاف إمداد طائراتها بالوقود جواً.

وأوضح، بحسب ما نقلت عنه بوابة العين الإخبارية، أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الانتصارات للجيش اليمني في محافظات صعدة والحديدة وحجة، وقتل الكثير من العناصر الحوثية هناك.

وأكد المتحدث أن الجيش اليمني اغتنم الكثير من أسلحة الميليشيا الحوثية، منها مدافع الهاون وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الجبهة الغربية، منوهاً بمحاولات الميليشيات تهريب الآثار إلى خارج اليمن، وكذا الاتجار في المخدرات لدعم عناصرها مالياً.