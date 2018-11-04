نزع 8718 لغماً في اليمن خلال أكتوبر

المصدر: عدن - واس

تمكن مشروع «مسام»، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 3185 لغماً متنوعاً في اليمن، خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر الماضي، ليصبح ما تم نزعه خلال أكتوبر 8718 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.

وتنوّعت الألغام المنزوعة بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات، وعبوات ناسفة، وذخائر غير متفجرة.

ويهدف المشروع السعودي (مسام) إلى نزع الألغام في اليمن، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام، ويتم تنفيذه على مراحل عدة، هي البدء بعمليات التحرك السريع للاستجابة للحالات الطارئة، وتطهير المناطق المختلفة من الألغام والذخائر التي لم تنفجر، وتدريب وتجهيز الفرق المحلية، والقيام بعمليات التطهير الشاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بنزع الألغام. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال والنساء وكبار السن راحوا ضحية ألغام الحوثي، سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر الأعضاء.