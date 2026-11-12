بوتين يقترح "مهمة إنسانية" في كوستيانتينيفكا على خط الجبهة في شرق أوكرانيا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس تنظيم "مهمة إنسانية" في مدينة كوستيانتينيفكا التي تشهد معارك في شرق أوكرانيا، والتي أعلنت موسكو السيطرة عليها في يوليو.

وقال بوتين لمبعوثين أميركيين في موسكو "لا يزال هناك نحو 400 إلى 500 مدني" في المدينة، مقترحا "تكرار ما فعلناه" في أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية، حيث أتاحت هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة الشهر الماضي إجلاء مئات المدنيين العالقين.