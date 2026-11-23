ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن ‌الولايات ​المتحدة تناقش خططاً لتدريب جنود سوريين على إزالة الألغام، في ما سيكون أول مهمة تدريبية أميركية مع ⁠الجيش السوري منذ وصول النظام الحالي إلى الحكم في دمشق عام 2024.

وأشارت المصادر ‌إلى أن اقتراح مهمة التدريب متعددة الجنسيات لا يزال ‌يواجه عقبات قانونية في ‌الولايات المتحدة وحالة من ‌التشكك من جانب بعض ‌العناصر في الجيش السوري.

لكن في ​حال المضي ‌قدماً ​في هذا المقترح، فقد تشهد سوريا عودة عدد قليل من القوات الأميركية في ​أقرب وقت العام المقبل، بعد عام واحد فقط من سحب المهمة التي استمرت عشر سنوات لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت أربعة من المصادر إن البرنامج الأولي سيركز على التدريب في مجال ‌إزالة الألغام والتخلص الآمن من الذخائر، ​لكنه قد يكون، في حالة نجاحه، نموذجاً لتعاون أوسع نطاقاً.