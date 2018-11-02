اليماني: لا حل سياسياً من دون التزام الحوثيين بالمرجعيات الثلاث

المصدر: عن «العربية.نت»

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في اليمن من دون التزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي رقم 2216.

وأعلن اليماني في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أمس، أن الحكومة اليمنية تتعاطى بإيجابية مع الدعوات الدولية للحل السياسي ووقف الحرب.

وأوضح أن إيران دولة راعية للإرهاب، ويجب أن تتوقف عن دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وطالب الوزير ميليشيات الحوثي الانقلابية بإعلان التزامها بالحل السياسي. وكانت الحكومة اليمنية رحبت، أمس، بالجهود المبذولة كافة من أجل إحلال السلام في اليمن. وقالت في بيان إن «التصريحات الصادرة عن عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية، التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، تنسجم مع رغبة القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، في السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية».