«الميليشيات» تستغل «مأساة المهرة» لجباية أموال التجار

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

استغلت ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، العاصفة المدارية «لبان»، التي اجتاحت محافظة المهرة، وتسببت في أضرار بالغة بها، لمحاولة جباية الأموال من التجار وأصحاب المحال في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأنشأ ما يسمى بـ«المجلس الأعلى للميليشيات» صندوقاً أطلق عليه اسم «صندوق مساعدة المتضررين من إعصار لبان بمحافظة المهرة»، لكنّ المراقبين أكدوا أن الصندوق وسيلة جديدة للميليشيات من أجل جمع الأموال والمساعدات لدعم جبهات القتال التابعة لهم، مبرهنين على ذلك بأن محافظة المهرة لم تخضع في أي وقت لسيطرة الميليشيات الانقلابية، وهو ما يؤكد فرضية أن المساعدات التي سيتم حشدها لن توجّه إلى المهرة بل إلى دعم الميليشيات.

إلى ذلك، قال محافظ المهرة، راجح باكريت، إن أكثر من 250 أسرة منكوبة تم إجلاؤها بوساطة الطائرات المروحية، التي أرسلتها الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي إلى مراكز الإيواء، مشيراً إلى أن بعض المناطق خرجت عن السيطرة بسبب انقطاع خدمة الاتصالات عنها بشكل كامل، خصوصاً قشن والمسيلة.