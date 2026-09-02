"تحقيق أمنية" وطيران الإمارات تمنحان طفلة تجربة استثنائية في عالم الضيافة الجوية

حولت مؤسسة "تحقيق أمنية"، بالتعاون مع "طيران الإمارات"، حلم الطفلة مهرة، البالغة من العمر 13 عاما، إلى واقع ملموس، بعد أن منحتها فرصة استثنائية لعيش تجربة الانضمام إلى طاقم الضيافة الجوية.

وقضت الطفلة يوما مميزا قرّبها من طموحها.

وشهدت التجربة استضافة فريق طيران الإمارات للطفلة مهرة وعائلتها في مركز تدريب طاقم الضيافة، حيث تألقت بارتداء الزي الرسمي المخصص لأطقم العمل، وتعرفت عن قرب إلى أجواء التدريب وبيئة العمل الحقيقية.

وتفاعلت مهرة بانسجام تام مع أعضاء الفريق ضمن تجربة متكاملة توجت بلحظة تخرج خاصة أقيمت احتفاءً بها.

وتجلى خلال الزيارة حرص فريق طيران الإمارات على العناية بأدق التفاصيل، وتقديم تجربة ذات طابع شخصي، مما أسهم في تحقيق أمنيتها وتخليد ذكرى استثنائية في وجدانها ووجدان أسرتها.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" هاني الزبيدي، أن تجربة الطفلة مهرة تعكس بجلاء جوهر رسالة المؤسسة المتمثلة في تحويل أمنيات الأطفال إلى لحظات حقيقية تمنحهم الأمل والقوة والفرح.

وثمن الزبيدي التعاون المثمر مع طيران الإمارات والاهتمام البالغ الذي أبداه فريقها بكافة تفاصيل هذه الأمنية، والذي كان له الأثر الأكبر في منح الطفلة وعائلتها هذه التجربة التي ستبقى محفورة في ذاكرتهم.

وأوضح أن هذه المبادرة تبرز الأهمية البالغة للشراكات المجتمعية ودورها الفاعل في توسيع نطاق الأثر الإنساني لرسالة المؤسسة، معربا عن تطلعه لمواصلة التعاون مع مختلف الشركاء لتحقيق المزيد من الأمنيات، وصناعة لحظات إيجابية ومؤثرة تترك بصمة مستدامة في حياة الأطفال وأسرهم.