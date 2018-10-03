قرقاش يؤكد أهمية المبادرة السعودية لدعم الريال اليمني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن انهيار الريال اليمني يمثل تحدياً أساسياً للمواطن أكثر تأثيراً من توافر المواد الغذائية.

وأضاف في تغريدة، أمس، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «مبادرة السعودية الشقيقة لدعم الريال في هذه الظروف مهمة، ومن الضروري أن يضغط المجتمع الدولي على الحوثي ليسلم جزءاً من خمسة إلى ستة مليارات دولار، التي ينهبها من دخل الدولة، لدعم الريال».

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجه بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي منحة للبنك المركزي اليمني.

وتسهم هذه المنحة - إضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أميركي - في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب اليمني.

وأكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها، ما سيعود بالنفع على المواطن اليمني.

وجاءت المنحة استمراراً لنهج المملكة في الوقوف مع الشعب والحكومة اليمنية، وانطلاقاً من اهتمامها بتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني، وتعزيز قيمة العملة اليمنية.