الأحمر: إيران لن تنجح في تمزيق اليمن

المصدر: صنعاء - وكالات

قال نائب رئيس جمهورية اليمن، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، إن «سياسة تصدير الثورة الإيرانية دمرت الشعوب والدول، لكنها لن تنجح بسياستها التمزيقية في اليمن».

وأضاف خلال زيارته، أمس، الوحدات القتالية المرابطة في محور «علب - باقم» بمحافظة صعدة، أن «صعدة ليست حوثية ولن تكون، وعانت المحافظة الكثير منذ بدء ظهور هذه العصابة الآثمة ومحاولة فرضها لمشروعها الفكري التخريبي الذي لا يمت لليمن بصلة».

وتابع: «ما أحدثه الانقلاب الحوثي من تبعات سلبية على الدولة اليمنية والمجتمع ككل، وما تسبب فيه من جرائم وأزمات إنسانية، أعاد ذاكرة اليمنيين إلى العصور الإمامية الكهنوتية».

وتفقد الأحمر عدداً من المواقع والمعسكرات في علب، وحيا النضال والصمود الأسطوري لأبطال الجيش الوطني وقوات التحالف، وما يحرزونه من انتصارات ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية الرافضة للسلام، واستمع إلى مختلف القضايا والهموم المرتبطة بالوضعين العسكري والميداني، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود، واليقظة والجاهزية القتالية استعداداً لتنفيذ المهام المطلوبة.