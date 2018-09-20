قائد لواء سوداني: باقون حتى النصر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن

المصدر: عدن - وكالات

أكد قائد لواء الحزم الثاني السوداني، العميد الركن حافظ التاج مكي الحاج، أن القوات السودانية باقية حتى تحقيق النصر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن، وقال: «القوات السودانية باقية لا محالة، لأنها جاءت بمحض الإرادة وبسند شعبي قوي من أصحاب الأرض، ونحن موجودون في كل الجبهات، ويتم تبديلنا بين الحين والآخر، كما هي طبيعة العمليات العسكرية، ونؤكد أن القوات السودانية باقية إلى جانب الشرعية حتى يعود اليمن إلى حاضنته العربية».

وأضاف قائد اللواء المشارك ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، في حوار مع موقع الجيش اليمني، أن «القوات المشتركة التي تحارب إلى جانب إخوانها اليمنيين، ستكون نواة لجيش عربي قوي يمتلك تجارب قتالية عالية».

وأوضح أن «ميليشيات الحوثي مجرد أداة في يد إيران، وعليها أن تعود إلى رشدها قبل فوات الأوان»، لافتاً إلى أن الإقدام والشجاعة والصبر والجلد أبرز صفات الجندي اليمني.

ووجّه العميد الركن حافظ التاج رسالة إلى ميليشيات الحوثي قائلاً: «عودوا إلى رشدكم، الأهداف أهداف خارجية، إيران تملي كل شيء على الحركة الحوثية، إيران تقاتل في الداخل، وآن الأوان أن تعوا الدرس وتعودوا إلى حضن الوطن وتعود البلاد إلى ما كانت عليه».

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة هي أكثر الفترات التي خسر فيها العدو خسائر مادية ومعنوية مادية، حيث فقد كثيراً من الأسلحة والمعدات والمواقع وكثيراً من القتلى والجرحى، وأصبح العدو متعرياً أمام المواطن اليمني، الذي بات يعرف من هو الحوثي الذي يمارس عملية إجرامية إيرانية.