الأحمر يبارك انتصارات الجيش في الحديدة

المصدر: عدن - سبأنت

أشاد نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، بما حققه الجيش اليمني من انتصارات كبيرة، وما قدمه المقاتلون الأبطال من تضحيات جسيمة لاستكمال تحرير المحافظة، ورفع المعاناة عن أبنائها، ودحر المشروع الحوثي الإيراني. وأجرى الأحمر اتصالاً هاتفياً بمحافظ الحديدة، الدكتور حسن علي طاهر، للاطلاع على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحرزها الأبطال في سبيل تحرير المحافظة، وثمن خلاله «الدور الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والدعم الذي شمل مختلف المجالات، وأسهم في تحقيق الانتصارات الكبيرة التي ستتكلل باستعادة الشرعية، وبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم».

وقال نائب الرئيس اليمني إن «الخلاص من ميليشيات الحوثي التي أذاقت اليمنيين الويلات بات قريباً، ومعاناة أبناء الحديدة وتهامة ستنتهي، ونضالاتهم الكبيرة لأجل الجمهورية سيسجلها التاريخ في صفحات ناصعة». من جانبه، أطلع محافظ الحديدة نائب الرئيس على المستجدات الميدانية، والانتصارات المستمرة، وسير العمليات العسكرية، وعدد من القضايا والهموم ذات الارتباط بالمحافظة.